الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا

أطلقت الصين، الأربعاء، 16 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء من مركز "تاييوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية، على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 6" في الساعة 1250 مساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح. تستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الاصطناعية في مجالات مثل الاستشعار عن بعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي. يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة رقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش"، بحسب شينخوا.