بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تحتفي بالعودة إلى المدارس
بالصور.. «مفاجآت صيف دبي» تحتفي بالعودة إلى المدارس
10 أغسطس 2022 17:28
تدرب المشاركون في النشاط الصيفي لنادي مليحة الثقافي الرياضي في ورشة حول مهارة فن الإلقاء والتخاطب ومواجهة الجمهور، والتي تُعد من الدورات المهمة في تأهيل المشاركين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وتعرف المشاركون خلال الورشة ضمن فعاليات النادي، والتي تقام تحت مظلة مجلس الشارقة الشارقة الرياضي، وقدمها الدكتور سعيد بالليث الطنيجي المتخصص في التنمية البشرية، على مفهوم الإلقاء وفن الإلقاء وآليات التحضير للتحدث والإعداد المسبق لمخاطبة الجمهور بما يتوافق مع قدرات المشاركين من النشء والأطفال.
وتناول الطنيجي أشكالاً عدة لفن الإلقاء، بجانب التغلب على الصعوبات مع مواجهة حدوث الارتباك والخوف وطرق التعامل معها، ومهارة تجاوز الخوف منذ اللحظات الأولى. وحرص الدكتور سعيد بالليث الطنيجي على تبادل الحديث مع المشاركين والاستماع إلى مهاراتهم والعمل على تنميتها.
وتطرق إلى الأسس الواجب اتباعها لتعزيز مهارة فن الإلقاء من حيث الإعداد الجيد والتمكن من الموضوع وتجاوز الرهبة، إضافة إلى تطرقه لمهارات التعامل مع الجمهور وبناء علاقة معه أثناء الإلقاء. واستعرض خلال الورشة ما يشمل محاور فن الإلقاء من حيث التعبير عبر التلوين الصوتي وفن الوقفات والاتصال البصري ولغة الجسد ومهارات ما بعد الإلقاء. وبعد انتهاء الورشة قام محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، بتكريم الدكتور سعيد بالليث الطنيجي على حضوره ومشاركته في تقديم الورشة التي أفادت المشاركين وأكسبتهم مهارات جديدة خلال عطلتهم الصيفية.