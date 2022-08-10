«مفاجآت صيف دبي» تحتفي بالعودة إلى المدارس

مع اقتراب انتهاء فترة العطلة الصيفية وبدء موسم العودة إلى المدارس، تقدم «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الـ 25 فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بأفضل الفعاليات والأنشطة والعروض الترويجية المذهلة في أشهر المتاجر ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي.
يقدم الواحة مول حتى 4 سبتمبر، عروضاً مميزةً للمتسوقين احتفالاً بموسم العودة إلى المدارس. وتتضمن العروض تخفيضات مجزية تصل حتى 75% مع فرصة الحصول على 3 أضعاف نقاط «شكراً» للمتسوقين خلال موسم العودة إلى المدارس. ويقدم الواحة مول مجموعة أنشطة بمناسبة عودة الطلاب إلى مدارسهم، مثل مسابقة التهجئة في 13 أغسطس من الساعة 6:00 مساءً حتى الساعة 8:00 مساءً.
ويقسم المشاركون إلى فئتين عمريتين، حيث تقام دورة واحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، وأخرى بين 10 و12 سنة.
ويحصل فائزان اثنان من كل مجموعة على قسائم شراء من الواحة مول، بالإضافة إلى شهادة تقدير. ويمكن للعائلات تسجيل أطفالهم مجاناً عند مكتب التسجيل التابع للمركز، حيث يمكن مشاركة 30 طفلاً في كل مجموعة.
ومن 13 حتى 28 أغسطس، يقيم الواحة مول وبالتعاون مع «توي ستيشن» Toy Station للأطفال مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الترفيهية. وفي الفترة حتى 4 سبتمبر وبمناسبة موسم العودة إلى المدارس، تمنح شركة «كريت آند باريل» للديكور المنزلي فرصة الدخول في السحب للفوز بغرفة نوم جديدة للأطفال تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، منها ما قيمته 30 ألف درهم لقطع الأثاث، و20 ألف درهم لخدمات التصميم. فيما يمكن تعبئة نموذج المشاركة عبر الإنترنت للدخول في السحب، وسيتم الإعلان عن الفائز بتاريخ 6 سبتمبر المقبل.
يتيح عرض «مدهش للمنح الدراسية» حتى 4 سبتمبر لكل من ينفق 200 درهم فأكثر في مراكز التسوق التابعة لنخيل مولز مثل ابن بطوطة مول، وسيركل مول، فرص الفوز بمنح دراسية لـ 10 طلاب من مختلف الأعمار بقيمة 25 ألف درهم لكل فائز.
ويمثل عرض «مدهش للمنح الدراسية» فرصة رائعة لطلاب المدارس والجامعات ولمن يخطط للالتحاق بمؤسسة أو أكاديمية تعليمية. ويمكن للمتسوقين تسليم إيصالات الشراء عند أقرب مكتب خدمة عملاء للحصول على فرصة للدخول في السحب.