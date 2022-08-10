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دنيا

«تحقيق أمنية» و«الشارقة للمتاحف» تُسعدان الأطفال المرضى

«تحقيق أمنية» و«الشارقة للمتاحف» تُسعدان الأطفال المرضى
10 أغسطس 2022 12:10

أبوظبي (الاتحاد)
من خلال استراتيجيتها القائمة على تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المحلية الحكومية والخاصّة، تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية» مؤخراً من تحقيق أمنيات 5 أطفال من المُصابين بأمراض خطيرة في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع متاحف الشارقة.
واستضاف مربى الشارقة للأحياء المائية فعالية تحقيق الأمنيات عبر استقبال الأطفال بشخصية سمكة المُهرّج والبالونات، وتمّ اصطحاب الأطفال في جولة إرشادية داخل قاعات مربى الشارقة للأحياء المائية، وشاهدوا خلالها عرض إطعام أسماك القرش، وعرض إطعام الأسماك في القناة. وسُنحت أمامهم فرصة نادرة للمس الكائنات الحيّة عن كثب، حيث استمتع الأطفال بأوقات رائعة ومُسلّية مع مسرحية «مهمّة من أعماق البحار»، وورشة العمل التعليمية وورشة عمل الميدالية.
وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير لهيئة الشارقة للمتاحف وللقائمين على فعالية تحقيق الأمنيات في مربي الشارقة للأحياء المائية لاستضافتهم حفل تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، مُشيداً بالجهود المبذولة في إدخال السعادة والأمل على قلوب الأطفال عبر تعريفهم بعالم البحار والبيئة البحرية بطريقة مُسلّية وممتعة.
واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: «يُسعدنا أن نتمكّن دائماً من تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم عبر التعاون مع الجهات التي تسعى إلى الإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية. وأتوجه بالشكر والتقدير إلى الأيادي البيضاء الخيّرة التي ساهمت في حصول الأطفال على أمنياتهم التي تنوّعت ما بين آي باد، لاب توب، وبلاي ستيشن 5 مع أقراص مُدمُجة. ونتطلّع إلى المزيد من الفعاليات التي تُعزّز مشاعر السعادة في قلوب كافة أفراد المُجتمع».

 

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