حسين الجسمي يغنّي «فرَكتوزي».. أشعار مانع سعيد العتيبة

دبي (الاتحاد)

من أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبه طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي برؤيته وألحانه أغنية جديدة من اللون الغنائي الإماراتي حملت عنوان «فرَكتوزي»، وتعني «سكر الفاكهة»، حيث وصف طباع وخفة دم محبوبته. وتحتوي القصيدة أيضاً على الكثير من المحبة التي ينبض بها القلب، ويقول فيها:

شفت ظبي الدار وارد للشريعة

وابتهَت وصابني منّه حِفوزي

وزاد وسط القلب دقاتٍ سريعة

من نظَرتَه لي عويده عود موزي

طبيعة الجمع والفتنه

في منصات الحسن دايم يفوزي

أشقر الخدين وعيونه وسيعة

وتعاون الجسمي في توزيع أغنية «فرَكتوزي» مع الموزع الموسيقي زيد عادل، وقام بتسجيل الإيقاعات سمير القطان، والجيتارات فرشيد ادهمي، ليقوم بتنفيذ المكساج والماستر جاسم محمد.

وعُرضت الأغنية الجديدة «فرَكتوزي» بشكل حصري عبر قناة الفنان حسين الجسمي الرسمية على «اليوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية المتخصصة، ومن خلال أثير الإذاعات الخليجية والعربية.