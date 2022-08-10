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صور.. انتشال الحوت "التائه" في نهر السين مع استمرار عملية إنقاذه

صور.. انتشال الحوت "التائه" في نهر السين مع استمرار عملية إنقاذه
10 أغسطس 2022 10:47

 انتشلت السلطات الفرنسية حوتا أبيض من نهر السين اليوم الأربعاء وتواصل العمل على إنقاذه بعد أن ضل طريقه إلى النهر وأصبحت حياته معرضة للخطر.

وسبح الحوت الأبيض إلى باريس، بعيدا عن موئله الطبيعي في المياه القطبية أو شبه القطبية، قبل أن تقتاده السلطات المحلية إلى هويس. وتهدف السلطات إلى نقل الحوت إلى هويس آخر أقرب إلى البحر ومياهه مالحة.
ورُصد الحوت الأبيض، الذي يعاني على ما يبدو من سوء التغذية، لأول مرة في نهر السين الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن نقل الحوت يشكل خطورة عليه، فقد قالت منظمة سي شيبرد، التي تشارك في عملية الإنقاذ، إنه لا يمكن أن يبقى في مياه النهر الدافئة غير المالحة لفترة أطول.

ولم يتضح السبب الذي جعل الحوت يضل بعيدا عن موئله الطبيعي.
وفي أواخر مايو، نفق حوت مريض لأسباب طبيعية بعد أن انفصل عن عائلته وقطع عشرات الكيلومترات وصولا إلى نهر السين، وذلك بعدما فشلت محاولات إرشاده للعودة إلى البحر.

 

 

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المصدر: وكالات
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نهر السين
فرنسا
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