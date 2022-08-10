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دنيا

ما مدى تأثير الصواعق على جسم الإنسان؟

ما مدى تأثير الصواعق على جسم الإنسان؟
10 أغسطس 2022 09:53

أعلن ألكسندر ستارستين، الخبير الأمني في مجموعة شركات "مركز الحريق"، أن الصاعقة يمكن أن تسبب الحروق وعواقب عصبية. لذلك يجب طلب المساعدة الطبية فورا. 

ويقول في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، "إذا حدث وتعرض الشخص لصدمة كهربائية في الغلاف الجوي ، يجب طلب المساعدة الطبية فورا، لإجراء المزيد من الفحوص، لأنه قد تكون هناك حروق وعواقب عصبية ناجمة عن الصدمة الكهربائية".

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ووفقا له، عندما يكون هناك خطر لحدوث الصواعق، فيجب عدم الاختباء تحت شجرة منفردة قد يضربها البرق.

ويقول، "إذا كان الشخص في منطقة مفتوحة، فمن الأفضل له عدم البقاء في مكان مرتفع، وعليه غلق هاتفه المحمول والأجهزة الأخرى التي بحوزته. ومن المستحسن أن يختبئ في مكان منخفض ومغلق، لأنه كقاعدة تصاحب تصريف الشحنات الكهربائية للغلاف الجوي، رياح شديدة. لذلك يجب تجنب الانتظار بالقرب من هياكل مهترئة وأعمدة اللوحات الإعلانية وغيرها".

المصدر: وكالات
البرق
صاعقة
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