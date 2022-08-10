سماعات ذكية تساعد على تشخيص 3 حالات شائعة للأذن

استخدم فريق من الباحثين في جامعة بوفالو سماعات أذن تعمل بتقنية البلوتوث ونظام التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي لتشخيص ثلاث حالات شائعة للأذن من خلال اختبار صوتي بسيط غير جراحي يستخدم صوت زقزقة فيما يشبه السونار لرسم خريطة لهيكل الأذن، وفقا لما نشره موقع New Atlas. بلوتوث وتعلم آلي

يستخدم نظام، الذي يُسمى EarHealth إيرهيلث، مجموعة من سماعات الأذن التي تعمل بتقنية بلوتوث، معززة بميكروفونات مواجهة للداخل ومتصلة بتطبيق الهاتف الذكي. يرسل النظام الذكي إشارة صوتية عبارة عن زقزقة إلى الأذن، ثم تقوم الميكروفونات بتسجيل تردد صدى صوت الإشارة عبر قنوات الأذن، مما يتيح للنظام إنشاء ملف تعريف لشكل الأذن الداخلية الفريد لكل مستخدم.

خط الأساس

يتم أخذ القراءة عندما يكون المستخدم بصحة جيدة، لإنشاء خط أساس، ثم يتم إجراء نفس الاختبار بشكل دوري بحثًا عن أي تغييرات تطرأ على الأذن. في التجارب البشرية، التي أجريت على 92 مشاركًا متطوعًا، كان النظام قادرًا على تشخيص ثلاثة أمراض شائعة تغير هندسة الأذن بنسبة دقة تصل إلى 82.6٪.

3 حالات شائعة

شملت الحالات الثلاثة، التي أمكن تشخيصها بواسطة التقنية المبتكرة، انسداد الأذن بالشمع وتمزق طبلة الأذن والتهاب الأذن الوسطى. ومن اللافت أن التقنية نجحت في تشخيص كثير من الحالات قبل وقت طويل من ظهورها أو بمعنى أدق قبل تفاقمها.

من جهته، قال بروفيسور تشابينغ جين، الباحث الرئيسي في الدراسة التي نشرتها جمعية الآلات المحوسبة ACM: "نظرًا لإمكانية اكتشاف هذه الحالات في وقت مبكر للغاية، سيمكن تحسين النتائج الصحية بشكل كبير للعديد من الأشخاص"، موضحًا أن التقنية الجديدة سهلة الاستخدام بدرجة كافية وتفسح المجال على نطاق واسع لإجراء فحوصات منتظمة وفائقة السرعة للأذن.

المصدر: وكالات