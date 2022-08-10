وفاة الفنان الأردني القدير داوود جلاجل

توفي الفنان والممثل القدير داوود جلاجل، مساء الثلاثاء، أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفقاً لوزارة الثقافة الأردنية.

وللراحل مسلسلات وأعمال درامية مثل «راس غليص» و«جلوة راكان» و«العقد الفريد»، وفي أعمال كوميدية مثل «العلم نور»، وله عمل موجه للأطفال وهو مسلسل «مدرسة الأستاذ بهجت».وولد جلاجل في قرية سلوان في القدس المحتلة، في 2 فبراير 1947، وبدأ رحلته مع الدراما عام 1968، وقدم أكثر من 200 عمل فني بما يشمل الأعمال الدرامية والمسرحيات وبرامج الأطفال.