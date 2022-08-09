أسماء البلوشي تستشرف المستقبل

هناء الحمادي (أبوظبي)

أسماء البلوشي قيادية طموحة لديها أحلام كثيرة تسعى إلى تحقيقها كل يوم. وهي عضو مجلس دبي للشباب، قارئة نهمة، ترى القراءة سحابة تمطر معرفة وتروي مساحات العقل ليثمر الفكر. الكتابة ملاذها الآمن، ومن مواهبها التعليق الصوتي الذي تمارسه في المجال الإعلامي.

تعمل أسماء في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كمحلل استشراف المستقبل، وهي مدرب معتمد ومحاضر لبرنامج دبلوم استشراف المستقبل بإقامة دبي، وخبير تخطيط استراتيجي، وعضو في رابطة المستشرقين المحترفين والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية. تسرد قصة نجاحها قائلة: وجدت شغفي في التاريخ والتفكير النقدي والتحليل، لذا اخترت تخصص «الشؤون الدولية» في جامعة زايد، وعملت في وزارة الدفاع كضابط باحث سياسي في الشؤون الدولية.

وتضيف: حبي للإعلام منذ الصغر دفعني أيضاً لدراسة الاتصال الجماهيري، كما حصلت على الماجستير في «الدراسات الأمنية والاستراتيجية» من الجامعة الأميركية بتقدير امتياز. ولاهتمامي بالتخطيط الاستراتيجي التحقت بدبلوم استشراف المستقبل، الذي فتح أمامي آفاقاً جديدة، وأشرفت على تصميم عدة دراسات استشرافية حول مستقبل المطارات والتأشيرات والإقامات وجوازات السفر والأمن الوطني. كما عملت على عدة مبادرات حتى أصبحت محاضراً أكاديمياً في برنامج دبلوم استشراف المستقبل الذي تطلقه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات.



مناظرات شبابية

تقول أسماء: شاركت في بطولة المناظرات الشبابية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعرفت على شباب وشابات متميزين من الدول المشاركة واستفدت من خبراتهم في هذا المجال. وكانت المناظرة حول «التعديل على الجينوم البشري هل يعد اعتداءً على حقوق البشر أم سيسهم في علاج الأمراض».

وتورد أن حبها للإعلام دفعها للانضمام إلى «برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة»، وتخرجت مع 100 شاب وشابة من 18 دولة عربية. وحصلت على المركز الأول عن فئة الموظف الشاب المتميز في جائزة «الريادة المؤسسية» الخاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عام 2021.

خلال مشاركتها في أحد البرامج الهادفة

«مدينة القمر»

وتذكر أسماء البلوشي أن من حبها للقراءة وزيادة المعرفة، فإن جمال اللغة العربية دفعها إلى الكتابة. والتحقت بالعديد من برامج التأهيل، بينها «إعداد المؤلفين الشباب» و«برنامج الروائي»، ومبادرة «أقدر للكتابة» التابعة لبرنامج خليفة للتمكين، حيث أصدرت كتابها الأول في معرض أبوظبي للكتاب 2021، وهو مجموعة قصصية بعنوان «مدينة القمر».



متحدثة

تفتخر البلوشي بمشاركتها في برنامج «تأهيل القيادات الشبابية» الذي نظمته وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع دول الخليج بعنوان «الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل». كما شاركت كمتحدثة في «قمة أقدر العالمية» النسخة الرابعة التي أقيمت في «إكسبو 2020»، وفي جلسة «أقدر» لتمكين المجتمعات بعنوان «دور الإعلام الحديث والتواصل الاجتماعي في تعزيز المواطنة الإيجابية العالمية»، وفي منتدى الشباب الخليجي، وفي وجلسة بعنوان «دور الشباب والاستعداد لما بعد كورونا»، وتحدثت فيها عن الدراسات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة لما بعد الجائحة، والمتعلقة بقضايا الشباب.

ملكية فكرية

حازت أسماء البلوشي 7 شهادات ملكية فكرية في مجال مستقبل أمن المنافذ والجمارك والهوية، وعملت على صياغة العديد من الدراسات المستقبلية ورفعها لصناع القرار.

المركز الأول

تركت أسماء بصمة في جناح الشباب في «إكسبو 2020»، حيث عملت مع فريق المؤسسة الاتحادية للشباب على عدد من الورش والفعاليات. ونالت المركز الأول في جائزة «طموح» الخاصة بوزارة الدفاع عن فئة الموظف المبتكر. وهي عضو في فريق استشراف المستقبل الذي حقق مراكز متقدمة في جائزة دبي للتميز الحكومي.