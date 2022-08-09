أحمد فهمي.. «سفاح الجيزة»

محمد قناوي (القاهرة)

يستعد الممثل أحمد فهمي لتصوير مسلسل «السفاح» عن واقعة حقيقية، خاصة بـ«سفاح الجيزة» الذي صدرت ضده أحكام بالإعدام قبل عدة سنوات. ويتناول الجريمة بعد دراسة حالات مشابهة على أرض الواقع، سيناريو وحوار إنجي أبو السعود ومحمد صلاح أبو السعود وإخراج أحمد علاء الديب.

وفي حديث مع «الاتحاد» ذكر فهمي أن العمل من نوع خاص، وأبدى إعجابه بالسيناريو لأن التجربة بعيدة عن الكوميديا، حيث تم الاعتماد على مؤلفين، بحثا في قضية السفاح كما عملا مع أطباء نفسيين ومدرب خاص للحركة.

وأشار أحمد إلى أنه واجه صعوبات في التحضير للشخصية لأن ثمة أحداثاً كثيرة فعلها السفاح غير منطقية، وهو شخص يبدو هادئاً وغير مرتبك.

وقال فهمي إنه يستعد للسفر إلى قبرص الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية لفيلم «مستر إكس» تأليف أماني التونسي، حوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد. والعمل يضم عدداً كبيراً من الفنانين، بينهم هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ وأمير شاهين، وتم تصوير جزء كبير منه في القاهرة، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الصيفي الحالي. وأكد فهمي أن «مستر إكس» لا علاقة له بفيلم «أخطر رجل في العالم» الذي قدمه فؤاد المهندس عام1967. وفكرته جديدة ومختلفة ويدور في إطار كوميدي رومانسي، يجسد فيه شخصية شاب يساعد الرجال ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور. وشارك فهمي في موسم دراما رمضان 2022 كضيف شرف في مسلسل «مكتوب عليا»، مع أكرم حسني، وكان آخر أعماله في السينما فيلم «العارف»، وقدم من خلاله دور «هاكر».