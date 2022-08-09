ياسمين رئيس تستعد لـ«ضرب نار»

سعيد ياسين (القاهرة)

تشارك ياسمين رئيس في بطولة عدد من الأفلام الجديدة، في مقدمتها «جارة القمر» الذي بدأت تصويره قبل عامين وتوقف أكثر من مرة بسبب كورونا. وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث تجمع قصة حب بين فتاة وشاب، يواجهان صعوبات كثيرة من أجل تتويج علاقتهما بالزواج، نظراً للفوارق الاجتماعية بينهما.

وقالت ياسمين إن الفيلم يمثل أولى بطولاتها السينمائية المطلقة، ويُعتبر نقلة نوعية في مسيرتها الفنية، وهو من أفضل الأعمال الرومانسية التي قرأتها منذ بداية عملها بالفن. إذ تمثل الشخصية التي تجسدها تحدياً كبيراً لها كونها حقيقية ومختلفة عن كل أدوارها السابقة.

وتستعد ياسمين رئيس لتصوير دورها في فيلم «ضرب نار» مع محمود الليثي ومي سليم ومصطفى غريب ويخرجه عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار من التشويق حول رجل مافيا يُدعى «جونسون» يحاول توريط الفتاة التي تجسد دورها، في أزمات عدة. وكشفت أنه تقرر عرض فيلم «خطة مازنجر» نهاية أغسطس الجاري، ويشاركها بطولته حمدي الميرغني ومحمود حافظ وبيومي فؤاد، من إخراج رامي رزق الله. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ساخر.

وكانت ياسمين خاضت في فبراير الماضي تجربتها المسرحية الأولى بعرض «أحفاد ريا وسكينة» مع دينا الشربيني وبيومي فؤاد وعلاء زينهم. ودارت في إطار كوميدي استعراضي، حول فتاتين من عائلة كبيرة، تنكشف مفاجآت كبيرة بعد وفاة والدهما، وعُرضت المسرحية في المملكة العربية السعودية.