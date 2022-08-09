تسلا تواجه اتهاماً بـ«تضليل المستخدمين»

أبوظبي (وكالات)

أكدت إدارة السيارات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية أطلقت معلومات غير دقيقة ومضللة، خلال حملة ترويجية لسياراتها في الفترة من مايو 2021 وحتى يوليو 2022.. ورفعت الإدارة شكوى رسمية ضد تسلا تتهمها فيها بخداع المستهلكين، في ما يتعلق بخصائص القيادة الذاتية المدمجة بالسيارة الكهربائية.. وقالت الإدارة إن برنامج الدعاية تضمن أيضاً ما يفيد أن سيارات تسلا تتوافر بها القدرة على القيادة الذاتية الكاملة، وظهر ذلك في عبارات مثل «كل ما عليك فعله هو ركوب السيارة وإخبارها إلى أين تذهب، وستتولى اختيار الطريق».