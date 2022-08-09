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بيونسيه تتصدر قائمة أفضل الأغنيات

بيونسيه تتصدر قائمة أفضل الأغنيات
10 أغسطس 2022 01:43

نيويورك (أ ف ب) 

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تصدّرت إحدى أغنيات ألبوم النجمة الأميركية بيونسيه الجديد «رينيسانس» قائمة أفضل الأغنيات الأميركية للمرة الأولى منذ نحو 15 سنة. واحتلت أغنيتها «بريك ماي سول» المركز الأول في ترتيب «بيلبورد هوت 100» للأغاني الذي يصدر أسبوعياً عن مجلة «بيلبورد» في الولايات المتحدة. ويعود آخر إنجاز مماثل لبيونسيه إلى عام 2008 مع أغنيتها «سينغل ليديز».
إلى ذلك، تصدّر ألبومها «رينيسانس» الصادر في 29 يوليو قائمة «بيلبورد» لأفضل الألبومات، محققاً ثاني أفضل نتيجة هذه السنة بعد ألبوم «هاريس هاوس» لهاري ستايلز.

الولايات المتحدة
بيونسيه
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