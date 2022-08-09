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«الخوانيج ووك» توفّر زيارة.. إلى المريخ

«الخوانيج ووك» توفّر زيارة.. إلى المريخ
9 أغسطس 2022 15:52

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت «الخوانيج ووك» عن إطلاق المخيم الصيفي الأول للأطفال على كوكب المريخ، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء ومفاجآت صيف دبي، التابعة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية لاستكشاف علوم الفضاء من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية ممتعة.ويأتي تنظيم المخيم كمبادرة لدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، بما يعزز بناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنياتها، بهدف تطوير حلول مختلفة لتحديات المستقبل.
ويقدم المخيم المتاح للأطفال بين عمر 5 و14 عاماً فرصة للتعرف على الفضاء الشاسع، ومجموعة النظام الشمسي والجاذبية وجيولوجيا المريخ وإمكانية توافر الحياة النباتية على الكوكب. كما سيأخذ الأطفال في رحلة سريعة إلى الكوكب الأحمر. وتستمر الفعالية حتى 28 أغسطس يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 10:00 ليلاً.
كما يصاحب المخيم معرض تفاعلي للاحتفاء بأعمال الأطفال المشاركين ومهاراتهم الإبداعية، مثل بناء وتشغيل أقمار صناعية لرصد الأرض، بما فيها «خليفة سات» المصنع بأيدٍ إماراتية. ويمكن للصغار المشاركة في مسابقات حصرية في نهاية كل أسبوع للفوز بملابس رواد الفضاء وبموسوعة تعليمية من مركز الفضاء. 

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