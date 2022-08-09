الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي

وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي
9 أغسطس 2022 15:39

توفي مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاما.
وأعلن مكتبه اليوم الثلاثاء أنه توفى بسرطان الكبد في 5 أغسطس، وفقا لوسائل إعلام يابانية.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، تبنى مصمم الأزياء الشهير فكرة صنع الملابس من قطعة واحدة من القماش. وتشتهر تصميماته بالظلال المبتكرة والأقمشة ذات الثنيات الكثيفة. وبهذا الشكل نشأت مجموعتا مياكي المثيرتين "بليتس بليز" و "إيه-بوك".
كان مياكي ولد في هيروشيما، ودرس في طوكيو وباريس وقدم مجموعته الأولى في نيويورك عام 1970.

أخبار ذات صلة
«كوفيد-19» يقلص الإنتاج بأحد مصانع «تويوتا» في اليابان
«يد الناشئين» في معسكر مغلق قبل «الآسيوية»

وفي عام 2005، تم تكريمه على مسيرته بمنحه جائزة بريميوم إمبريال (الجائزة الإمبراطورية) اليابانية، والتي تعد نظيرة لجائزة نوبل للفنون.
وبعد ذلك بعام، حصل مياكي على "جائزة كيوتو" تقديرا لما أبدع من "مفاهيم ذات رؤية مستقبلية للملابس".
وتعد جائزة كيوتو، التي أسسها مؤسس شركة كيوسيرا اليابانية للتكنولوجيا كازو إيناموري في عام 1984، واحدة من أهم الجوائز في مجال العلوم والثقافة إلى جانب جائزة نوبل.

المصدر: د ب أ
اليابان
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©