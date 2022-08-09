«نادي مليحة» ينظِّم ورشة إسعافات أولية

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي مليحة الثقافي الرياضي ضمن جهوده في تحقيق الصحة والسلامة الرياضية، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة عن الإسعافات الأولية هدفت إلى إكساب المشاركين في الملتقى الصيفي للنادي المهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد الأساسية للإسعافات الأولية.وجرى تنظيم الورشة التدريبية في إطار فعاليات الملتقى الصيفي الذي يقام في مقر النادي تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ضمن أسبوع «أنا رياضي».

تناول الدكتور فؤاد الصالحي من وزارة الصحة، كيفية التعامل مع الإصابة عند حدوثها والمعالجات الفورية للإصابة، وركز على أهمية معرفة المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية والفحص المبدئي للمصاب والطرق الصحيحة للإنعاش وأهمية التدخل السريع في هذه الحالات.

وركزت الورشة على تدريب المشاركين من النشء والأطفال على التعامل مع الجروح وإسعافاتها الأولية في الملاعب، لإنقاذ حياة المصاب وكيفية التعامل مع حالات النزيف والاختناق وإسعاف المصاب عند فقدان الوعي إلى حين وصول الطاقم الطبي المتخصص.

وتناولت الورشة التقلصات العضلية وكيفية الوقاية منها، والتعامل مع حالات الإغماء. وجرى تطبيق عملي بمشاركة الحضور لبعض الحالات التي تتطلب اتخاذ قرار سريع، شرط توفر الخبرة في الإسعافات الأولية.