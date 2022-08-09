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«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن

«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
9 أغسطس 2022 14:45

الشارقة (الاتحاد)
واصل «ناشئة الشارقة» مسيرة الإبداعات الفنية خلال مشاركتهم في مختبر المهارات التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إطار فعالياتها «صيفك ويانا»، والذي ينمي المهارات في العديد من المجالات، لاسيما الفنون الإبداعية.
وشارك الناشئة ضمن أنشطة مختبر الفنون بورش فنية أطلقت لمواهبهم العنان من خلال ما قدمته أناملهم من تصاميم ولوحات فنية مستوحاة من خيالهم خلال مشاركتهم في ورش فن الريزن وورش فن التيرازو. وتُعتبر من أحدث الورش الفنية التي تكسب الناشئة مهارات التعامل مع الألوان للوصول إلى قطع فنية وديكورات ذات جماليات خاصة.
وتلقى الناشئة سلسلة من الورش وتعرفوا على فن الريزن وطرق استخدامه لإنتاج صناعات فنية يدوية، علاوة على جماليات استخدام الألوان في مختلف مراحله، وتدربوا خلال فترة انعقاد الورش في يوليو الماضي على إنتاج قوالب خاصة بهم.
كما تعرفوا على كيفية نسب الخلط والموازنة للمواد الخام المستخدمة وتقديم أشكال جميلة أظهرت مدى قدرتهم على التعامل مع مختلف الفنون الحديثة وتوظيف التقنية الفنية، وكيفية صنع عمل فني يحمل مضموناً جمالياً بالريزن مع مواد أخرى متاحة في الطبيعة.
وخلال تلك الورش تعلم الناشئة بمهارة عالية استخدام الإيبوكسي في عمل لوحات من الريزن وصناعة مجموعة متنوعة من المنتجات والقوالب الفنية، وتعتبر مادة الريزن من المواد التي تدخل في إنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات كقطع الديكور والطاولات الفنية.
وفي ورش فن التيرازو اكتسب الناشئة مهارة الفنون التشكيلية الحديثة، والتي تعبر عن حداثة هذا الفن من حيث استخدامه في مجال الديكور وتصميم الأرضيات والمنحوتات وسواها الكثير.
وأبدعوا في توظيف القطع المتاحة بشكل فريد في أعمال فنية مستوحاة من خيال المشاركين، بعدما اكتسبوا مهارة إنتاج صناعات فنية يدوية وقوالب خاصة بهم، وتعرفوا على الأنواع المختلفة لفن التيرازو، وعلى كيفية نسب الخلط والموازنة للمواد الخام المستخدمة.
وخلال الورش تمكن الناشئة بعدما تلقوا نماذج عملية ومارسوا بأيديهم هذا الفن من صناعة المنتج النهائي عن طريق خليط من المواد مثل الجبس وكسر الرخام والأكريليك وسواها من المواد.

 

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