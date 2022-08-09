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سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً

سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
9 أغسطس 2022 14:43

أبوظبي (الاتحاد)
يعود سباق «ياس مول» الداخلي للجري الذي طال انتظاره هذا الشهر إلى أكبر مركز تسوق في أبوظبي. ويدعو «ياس مول» زوار الإمارة وسكانها للمشاركة في النسخة الرابعة من سباق الجري الذي سيقام السبت 13 أغسطس في الطابق الأرضي من المركز.
ويرحب سباق «ياس مول» الداخلي للجري بالمشاركين بدءاً من عمر 5 سنوات، وهو فعالية مشوقة للأصدقاء والعائلات، وهواة رياضة الجري، والعدائين المحترفين على حدٍ سواء. ويمكن للمشاركين اختيار مسافات مختلفة للجري في الطابق الأرضي من «ياس مول» تتراوح بين 2.5 كم، و5 كم، و10 كم.
وإلى جانب دوره في دعم أفراد المجتمع، فإن سباق «ياس مول» يمثل طريقة مثلى لتحسين مستويات اللياقة البدنية للسكان مع اقتراب الأشهر الباردة من العام. ويحصل كل المشاركين الذين ينهون السباق على ميدالية.
ويتعين على جميع المشاركين فوق 16 عاماً تقديم شهادة تطعيم واختبار PCR سلبي لا تتجاوز مدة إصداره 96 ساعة قبل بدء السباق. أمّا المتسابقون دون الـ 16 عاماً والذين لم يستكملوا جرعات اللقاح، فيجب أن تكون حالتهم خضراء في تطبيق «الحصن». 

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