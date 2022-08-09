فهد العارف لـ«الاتحاد»: هذه ردة فعلي



مراد اليوسف (دبي)

بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان الشاب فهد العارف في أغنيته «خاسرني»، عاد وطرح أغنية جديدة بعنوان «ردة فعل»، عبر قناته الرسمية على «اليوتيوب».

وأكد لـ «الاتحاد» أنه فضَّل أن يطرحها مصورة بطريقة الفيديوكليب، قائلاً: بعد نجاحي بأغنية «خاسرني» في الإمارات والخليج والوطن العربي، أحببت أن أعود بأغنية جديدة لتكون الداعم لنجاحي الأول وإظهار صورتي أمام الجمهور بشكل أعمق.

وأضاف: أغنيتي الجديدة «ردة فعل» في الإمارات من تصوير وإخراج ساري منير، كلمات الشاعر مشرف العتابي وألحان وتوزيع ومكساج وماستر شريف محسن.

وأوضح فهد العارف أنه بدأ العمل بشكل محترف للوصول إلى أحلامه وأهدافه، وقال: الفنان يحتاج دائماً إلى إدارة أعمال ومتابعات مستمرة لإظهار مشاركاته في وطنه أو خارجه، حيث أصبح لدي فريق عمل يقوم بمساعدتي ودعمي لتحقيق النجاح.

وأكد العارف أنه يقوم حالياً بتسجيل مجموعة أعمال غنائية جديدة سيقوم بطرحها بشكل منفرد خلال الفترة المقبلة، شاكراً لصحيفة «الاتحاد» اهتمامها بالفنان الإماراتي وإظهاره أمام العالم بالشكل الصحيح.

وكانت أغنية «خاسرني» حققت أكثر من 87 مليون مشاهدة على «اليوتيوب»، من كلمات عبد الرحيم المزروعي، ألحان فهد العارف نفسه، وتوزيع شريف محسن. وقد تغنى بها عدد من الفنانين في الإمارات والوطن العربي، في الحفلات الخاصة والمناسبات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.