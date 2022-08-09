الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية

"واتساب" يكشف مزايا جديدة تتعلق بالخصوصية
9 أغسطس 2022 14:18

من المقرر أن يسمح تطبيق "واتسآب" لمستخدميه بمغادرة مجموعات الدردشة دون إخطار الآخرين، وبالتحكم في من يمكنه رؤيتهم عندما يكونون متصلين بالإنترنت، وذلك في إطار تحديث الخصوصية الخاص بتطبيق المراسلة.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم أيضا في إطار تحديث الخصوصية الذي سيتم طرحه في وقت لاحق هذا الشهر، إتاحة القدرة للمستخدمين على منع الأشخاص من أخذ لقطات للشاشة فيما يتعلق بالرسائل التي يتم عرضها لمرة واحدة، والتي تم تصميمها لتختفي بعد فتحها.
وقال القائمون على تطبيق "واتسآب"، إنه يتم حاليا اختبار أداة حظر أخذ لقطة للشاشة، وسيتم طرحها قريبا للمستخدمين.
وبينما يستطيع المستخدم بالفعل وقف تشغيل خاصية تخبر الآخرين بما إذا كان قد قرأ رسالة واردة، ليس من الممكن حتى الآن إخفاء حقيقة أن المستخدم متصل بالإنترنت وأنه يستخدم التطبيق في الوقت الحالي.
وقالت منصة الدردشة المملوكة لشركة "ميتا"، إن السمات الجديدة تهدف إلى الاستمرار في تعزيز سياسة الخصوصية المتعلقة بالمحادثات عبر الإنترنت.

أخبار ذات صلة
«واتساب» يضيف مزايا جديدة
خاصية جديدة من "سامسونغ" تتعلق بالصيانة
المصدر: وكالات
واتساب
الخصوصية
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©