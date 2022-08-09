نجوى كرم في المكسيك.. قريباً

مراد اليوسف (دبي)

تستعد الفنانة نجوى كرم للتوجه إلى المكسيك أكتوبر المقبل، لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية، حيث تم طرح البوستر الخاص بالحفل ويضم مجموعة من مطربي الوطن العربي.

ومن جهة أخرى، تفاعل الجمهور السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا وسم «نجوى كرم في سوريا»، بعد إعلان نجوى عبر حساباتها الرسمية عن عودتها للغناء في سورياً. وقالت: «متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ 18 أغسطس في قلعة دمشق بالشام». وأضافت: «حتى نرجع بالذكرى لأحلى أيام عشناها مع بعض».

وأكد الجميع اشتياقهم لصوتها وأغانيها والغناء المباشر معها في سوريا. وتفاعلت نجوى مع الجمهور وطلبت منه على «تويتر» تحديد الأغاني التي يريدون أن تتغنى بها في الحفل، وقالت: «شو الأغاني اللي حابّين تسمعوها بحفلة قلعة دمشق؟».

وأعربت نجوى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها الفردية الجديدة «ساعة بيضا» كلمات إميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان وتوزيع روبير أسعد، والتي تخط عدد مشاهداتها الـ7 ملايين ونصف المليون على موقع «اليوتيوب» حتى الآن، ولا تزال في تصاعد مستمر.