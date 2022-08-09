الأربعاء 10 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

نجوى كرم في المكسيك.. قريباً

نجوى كرم في المكسيك.. قريباً
9 أغسطس 2022 13:57

مراد اليوسف (دبي)
تستعد الفنانة نجوى كرم للتوجه إلى المكسيك أكتوبر المقبل، لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية، حيث تم طرح البوستر الخاص بالحفل ويضم مجموعة من مطربي الوطن العربي.
ومن جهة أخرى، تفاعل الجمهور السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقوا وسم «نجوى كرم في سوريا»، بعد إعلان نجوى عبر حساباتها الرسمية عن عودتها للغناء في سورياً. وقالت: «متل ما تعوّدت من بداياتي مع جمهور حققلي أهمّ النجاحات بحياتي الفنّية، رح نرجع نتلاقى سوا بـ 18 أغسطس في قلعة دمشق بالشام». وأضافت: «حتى نرجع بالذكرى لأحلى أيام عشناها مع بعض».
وأكد الجميع اشتياقهم لصوتها وأغانيها والغناء المباشر معها في سوريا. وتفاعلت نجوى مع الجمهور وطلبت منه على «تويتر» تحديد الأغاني التي يريدون أن تتغنى بها في الحفل، وقالت: «شو الأغاني اللي حابّين تسمعوها بحفلة قلعة دمشق؟».
وأعربت نجوى عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها الفردية الجديدة «ساعة بيضا» كلمات إميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان وتوزيع روبير أسعد، والتي تخط عدد مشاهداتها الـ7 ملايين ونصف المليون على موقع «اليوتيوب» حتى الآن، ولا تزال في تصاعد مستمر.

 

أخبار ذات صلة
مساعدة من المكسيك وفنزويلا لمكافحة حريق بمنشأة نفطية في كوبا
ميدفيديف يتخلص من «عقدة النهائيات»
نجوى كرم
المكسيك
آخر الأخبار
حاكم الشارقة متحدثاً عن جامعة خورفكان (وام)
الإمارات
سلطان القاسمي: الاستعداد لسوق العمل بالعلم
اليوم 01:46
عمار النعيمي لدى تقديم واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي (الصور من وام)
الإمارات
عمار النعيمي ونهيان بن مبارك يقدمان واجب العزاء في وفاة علي جاسم آل علي
اليوم 01:46
سلطان بن أحمد القاسمي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
اليوم 01:46
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام جمهورية فانواتو
اليوم 01:46
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
الإمارات
بتوجيهات منصور بن محمد.. إطلاق خدمة «المساعد البحري» في دبي
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©