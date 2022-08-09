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منافس قوي لساعات آبل يظهر قريبا

منافس قوي لساعات آبل يظهر قريبا
9 أغسطس 2022 11:03

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن oppo تستعد في العاشر من الشهر الجاري للكشف عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لساعات Apple Watc.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة oppo watch 3 المنتظرة ستحصل على هيكل مستطيل الشكل شبيه بهياكل ساعات Apple Watc، أبعاده (11/38/46) ملم، ووزنه 40 غ، وتمت حماية هذا الهيكل من الماء لتمكن المستخدم من السباحة والغوص مع الساعة لعمق 50 م تقريبا.

كما ستزود هذه الساعة بشاشة LTPO AMOLED  لمسية منحنية الحواف، مقاسها 1.91 بوصة، ودقة عرضها تعادل (454/454) بيكسل.

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وستعمل هذه الساعة على الأغلب بمعالجات Snapdragon W5 Gen 1، وستحصل على نظام تشغيل معدل عن أنظمة ساعات آبل وسامسونغ، كما ستتوافق مع الأجهزة والهواتف الذكية التي تشتغل بأنظمة Android وIOS.

وجهزتها oppo بمستشعر لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعر لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لمراقبة معدلات النوم، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 510 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لأكثر من أسبوع بالشحنة الواحدة، وستطرحها بعدة ألوان أساسية هي الأسود والرمادي والذهبي والأبيض، وبسعر قد لا يتجاوز الـ 120 دولارا.

المصدر: وكالات
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