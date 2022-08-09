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جوجل تكشف سبب تعطل خدماتها

جوجل تكشف سبب تعطل خدماتها
9 أغسطس 2022 11:04

أبلغ عشرات آلاف مستخدمي خدمات جوجل، موقع DownDetector.com بوجود أعطال مساء الاثنين إلا أن المشكلة حلت سريعاً.
وقال ناطق باسم جوجل "نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات جوجل سيرتش وجوجل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".
وأضاف "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".
وكان موقع DownDetector.com المرجعي في هذا المجال غرد ليل الاثنين الثلاثاء "أبلغ مستخدمون بوجود مشاكل على جوجل مابس".
في الولايات المتحدة أبلغ أكثر من 40 ألف شخص هذا الموقع بعطل في جوجل ولا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.
لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى.

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المصدر: وكالات
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