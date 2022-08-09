وفاة أوليفيا نيوتن جون نجمة فيلم "غريس"

توفيت المغنية والممثلة أوليفيا نيوتن جون، التي صعدت إلى قمة قوائم موسيقى البوب العالمية في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي،الاثنين، عن عمر ناهز 73 عاما داخل منزلها في جنوب كاليفورنيا. وتم الإعلان عن وفاة الفنانة، التي وُلدت في بريطانيا ونشأت في أستراليا، بنشر صورة على حسابها على إنستجرام مصحوبة بتعليق أنها "رحلت بسلام" في منزلها الريفي "محاطة بالعائلة والأصدقاء". كانت نيوتن جون، الحائزة على أربع جوائز جرامي، قد كشفت قبل عدة سنوات عن إصابتها بسرطان الثدي الذي تفاقم وانتشر إلى ظهرها مما أجبرها على إلغاء عدة عروض.
اشتهرت نيوتن-جون بأنها بطلة فيلم جريس الغنائي الشهير الذي عُرض عام 1978 وأدت فيه مع جون ترافولتا أغنيتهما الشهيرة (يو آر ذا ون آي وانت) "أنت من أريده" التي صارت من أكثر الأغنيات مبيعا على مستوى العالم.