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خضروات تساعد على تنظيف الجسم من السموم

خضروات تساعد على تنظيف الجسم من السموم
9 أغسطس 2022 09:21

تنصح البروفيسورة مارغريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، بتناول خضروات الفصيلة الصليبية لتنظيف الجسم من السموم المتراكمة.

وتشير البروفيسورة في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، إلى أن تنظيف الجسم من السموم سيتم بصورة طبيعية في حالة تناول بعض الأطعمة بصورة منتظمة.

وتضيف، إن تناول أطعمة غير صحية ، يؤدي إلى ظهور مشكلات صحية خطيرة. لذلك فإن الاعتماد على منظومة طبيعية لتنظيف الجسم من السموم، ستكون من دون مضاعفات وآثار جانبية.

وتقول، "عندما يحتاج الإنسان إلى عمل منظومة إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية، عليه تناول الكثير من خضروات الفصيلية الصليبية- البروكلي والقرنبيط والملفوف والسبانخ والرشاد المزروع وغيرها. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكبريت".

وتضيف موضحة، الكبريت يضمن امتصاص البروتينات وهو من مكونات إنزيم الكبد غلوتاتيون، الذي يلعب دورا مهما في إزالة السموم من الجسم بصورة طبيعية.

وتشير الخبيرة، إلى أنه في الصيف تزداد حالات التسمم الغذائي، نتيجة عدم تخزين الأطعمة أو طهيها بصورة صحيحة، ومن أجل تحييد هذه الحالات الخطرة يجب استخدام الثوم والبصل الطازج.

وتقول، "بالإضافة إلى خصائصهما المفيدة الأخرى، يحتويان على مضادات حيوية طبيعية، تضمن الوقاية من الالتهابات في الجهاز الهضمي. وهذا مفيد جدا في فصل الصيف بصورة خاصة، عندما تباع خضروات ملوثة ولم تغسل جيدا، وكذلك تناول الأطعمة التي تباع على الطرق مثل اللحوم المشوية والكباب وغيرها، ما يؤدي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء وتحفيز عملية الالتهابات في الجهاز الهضمي".

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المصدر: وكالات
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