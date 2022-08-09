يوليو 2022 .. الأكثر سخونة في إسبانيا على الإطلاق

قالت هيئة الأرصاد الجوية في إسبانيا (إيميت) الاثنين إن يوليو من هذا العام كان الشهر الأكثر سخونة في إسبانيا على الإطلاق بمتوسط درجة حرارة بلغ 25.6 درجة مئوية. وتجاوز المتوسط الشهري الرقم القياسي السابق يوليو 2015 بمقدار 0.2 درجة مئوية وهو أعلى بمقدار2.7 درجة مئوية من المتوسط طويل الأجل لشهر يوليو.
ويعود تاريخ السجلات إلى عام 1961. وقال المتحدث باسم "إيميت"، روبن ديل كامبو: "كان لدينا كتلة هوائية دافئة للغاية فوق بلدنا طوال شهر يوليو تقريبا". وأضاف أن موجة الحر في الفترة بين 9 و 26 يوليو "غذتها بالإضافة إلى ذلك كتلة هوائية أكثر دفئا من شمال إفريقيا".
وأشار إلى أن موجة الحر التي أثرت على البر الرئيسي وجزر البليار هي ثاني أطول موجة في 18 يوما منذ بدء السجلات. وإلى جانب الجفاف الذي استمر شهورا والرياح القوية، هيأت الحرارة ظروفا مواتية لانتشار العديد من الحرائق في يوليو. ويمثل عام 2022 العام الأكثر تدميرا فيما يتعلق بحرائق الغابات في إسبانيا على الإطلاق. وفي الأشهر السبعة الأولى، دمرت النيران أكثر من ألفي كيلومتر مربع من الأراضي، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية. ولا تزال الحرائق مشتعلة في أجزاء كثيرة من إسبانيا لكن الوضع أقل حدة بكثير مما كان عليه في يوليو.