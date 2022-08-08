جينيفر لوبيز مدمنة تسوّق!

ترجمة: عزة يوسف

تمكّنت الفنانة والممثلة والمنتجة الأميركية جينيفر لوبيز من جني 400 مليون دولار، وتتفاخر بثروتها من خلال الرحلات والتسوّق والحفلات. وتبقى في الصدارة من حيث عمليات الشراء الباهظة التي تثبت أنها مدمنة تسوّق. موقع The Things الكندي لأخبار المشاهير ألقى نظرة على أهم عاداتها الشرائية.

ـ تظهر لوبيز في حفلات عيد ميلادها بكامل أناقتها. وبعيدها الخمسين ارتدت فستاناً مذهباً من تصميم فيرساتشي تكلفته نحو 15 ألف دولار.

ـ اشتهرت لوبيز بامتلاك محفظة عقارية تقدر بملايين الدولارات.

ـ عام 2018، اشترت شقة بـ15.3 مليون دولار، ثم منزلاً على شاطئ ميامي بـ6.6 مليون دولار، ومنزلاً بـ32.5 مليون دولار في جزيرة ستار. وعام 2021 اشترت قصر بيل إير بـ50 مليون دولار.

ـ تتباهى لوبيز بسياراتها الفارهة، وشوهدت تقود سيارة عام 2019 تحمل لوحة عليها الأحرف الأولى من اسمها.

ـ تنفق لوبيز ملايين الدولارات على عطلاتها الفاخرة وعلى شراء المجوهرات والملابس، وفي عيد ميلادها الـ52، اختارت أن تبحر بصحبة النجم بن أفليك على متن يخت فاخ قيمته 130 مليون دولار، استأجره الزوجان من الشركة المصنِّعة مقابل 1.12 مليون دولار في الأسبوع.