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4 نصائح لتحسين صحة الوالدين

4 نصائح لتحسين صحة الوالدين
9 أغسطس 2022 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

يحتاج كبار السن إلى ممارسة الأنشطة البدنية والاهتمام بروتينهم الصحي، لذا يقدم موقع Healthy Life المعني بنصائح الصحة، نصائح للأبناء للمساعدة في تعزيز صحة والديهم مع تقدمهم في العمر:

النظام الغذائي
يحتاج الوالدان مع التقدم بالعمر إلى الحصول على المزيد من المغذيات والفيتامينات والمعادن وسواها، لذا يجب تعديل نظامهما الغذائي، من خلال إضافة أطعمة غنية بالمركبات مثل الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، والفيتامينات مثل فيتامين «د» وفيتامين «ب 12» والألياف وأحماض دهنية مثل أوميغا 3 وسواها.
الفحص الطبي
تقل المناعة مع التقدم في العمر، ما يجعل الوالدين أكثر عرضة للمضاعفات الطبية، لذا يمكن إجراء فحوص طبية لهما بصفة منتظمة ومراقبة مقاييسهما الصحية الأساسية مثل مستويات السكر وضغط الدم.

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الصحة النفسية
الصحة النفسية والعقلية مهمة تماماً كما الصحة الجسدية واللياقة البدنية، لذا يجب التفكير في تحسين الصحة النفسية لكبار السن. فمع تقدمهم في العمر يحتاجون إلى أنشطة اجتماعية للقاء الأصدقاء والعائلة.

الدعم والتشجيع
أظهر دعمك لوالديك عندما يتبعان نظاماً غذائياً ولا تنس تشجيعهما، فالتشجيع مفتاح التحفيز على التحسن في أي شيء.

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