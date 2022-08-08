علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى شنغهاي

قد لا تحتوي شنغهاي على حيوانات الباندا، وقد لا تحتوي على الأفيال وعجائب الحياة البرية النادرة لكنها قطعاً مدينة تستحق وقتك وزيارتك مثل أبرز الأماكن الأخرى في العالم، كيف لا وهي باريس الشرق، هي المدينة الأكبر في الصين من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 24 مليون نسمة، وهي العاصمة الاقتصادية. ومن كل هذه المنطلقات هي بالطبع الوجهة السياحية الأبرز في الصين.

في شنغهاي استعد لأمواج عاتية من البشر، كثافة سكانية هي الأكبر في العالم، وفي الوقت نفسه نظام محكَم وأسواق وحياة مليئة بالحركة. لم تكن هذه المدينة فيما مضى من التاريخ إلا بلدة صغيرة للصيادين، ومن شدة اعتمادها على البحر سمَّيَت بـ شنغهاي، وتعني فوق البحر.

أول ما يلفت انتباهك في شانغهاي مبانيها، إذ تستشعر في بعض أجزائها أنك تسير في أوروبا، حيث احتُلَّت هذه المدينة من بلاد كثيرة، بينها إنجلترا وفرنسا واليابان. وعلى الجهة المقابلة من هذه الأبنية الأوروبية يمكنك ملاحظة ناطحات سحاب حديثة على طراز متفرد يمزج بين الثقافة الصينية والعصرية. إذ تمثل هذه الناطحات وجه الصين الحديثة وما هي عليه من قوة وتمكن اقتصادي، جعلها تبني في هذه المدينة فقط أكثر من 4500 ناطحة سحاب، بينها برج شانغهاي الشهير الذي يبلغ ارتفاعه 488 متراً.

أحد معالم شانغهاي المهمة التي لا يجب أن تفوَّت أبداً، هو شارع نانجينغ الشهير، والخاص فقط بالمشاة. يمتد على طول 6 كم وعلى جانبيه تصطف الكثير من المتاجر ومراكز التسوق والفنادق والمسارح والمطاعم ودور السينما، وكل العلامات التجارية العالمية التي يمكن أن تفكر فيها. إنها فرصة رائعة لشراء كل ما تحتاجه والاستمتاع بوجه الصين التجاري المميز، لكن انتبه في المنتصف هنا قطار صغير ذو مظهر طفولي بعض الشيء، يمكنه أن يوفر عليك عناء المشي ويقلك لمشاهدة الشارع وأجوائه من بدايته إلى نهايته.

وإذا كنت من عشاق الترفيه والأجواء المرحة فبالطبع لن تفوتك أبداً زيارة ديزني لاند بارك، والتي تجمع في جعبتها بين السحر المبهر لديزني الأميركية وبين الثقافة الصينية المبهرة، لذلك أنت أمام ألعاب مثيرة وشيقة تضمن لك قضاء أجمل الأوقات في مرح وسعادة، لاسيما إذا كنت برفقة عائلتك أو أصدقائك. وربما يكتمل يوم عائلتك بزيارة محببة لحديقة حيوانات شانغهاي، التي ستفاجئك بكم غزير من الحيوانات يتجاوز 6000 نوع من ضمنها 600 حيوان نادر ومهدد بالانقراض.

لا تنتهي رحلتك في شانغهاي عند ذلك الحد من المعالم والوجهات، فهذا غيض من فيض لما يمكن أن تراه هناك، فهي مدينة حقاً عجيبة ملائمة أكثر لمحبي الحركة والتسوق والضجة والتفاعل. أما لطالبي الهدوء فهي بعيدة عما يفضلونه ولن تكون ربما وجهة مناسبة.