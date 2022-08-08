72 قطعة أثرية من متحف هورنيمان إلى نيجيريا

لندن (رويترز)

قال متحف هورنيمان في لندن إنه سيعيد إلى الحكومة النيجيرية 72 قطعة أثرية من بينها 12 لوحة نحاسية تعرف باسم بنين البرونزية، كان جنود بريطانيون قد نقلوها من مدينة بنين إلى بلادهم عام 1897. وصُنعت قطع بنين البرونزية من النحاس الأصفر والبرونز في مملكة بنين الكبرى، فيما يطلق عليه جنوب غرب نيجيريا منذ القرن السادس عشر على الأقل فصاعداً، وتعد هذه القطع ضمن المصنوعات اليدوية الأكثر أهمية ثقافياً في أفريقيا. وقال متحف هورنيمان إن اللجنة الوطنية للمتاحف والآثار في نيجيريا طلبت إعادة القطع الأثرية في بداية العام.