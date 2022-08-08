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«سامسونج» تسعى إلى بيع نصف مليون هاتف قابل للطي

«سامسونج» تسعى إلى بيع نصف مليون هاتف قابل للطي
8 أغسطس 2022 18:38

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها تسعى إلى وصول مبيعاتها من الهواتف الذكية القابلة للطي في ألمانيا وحدها إلى نصف مليون جهاز في العام الحالي.

وقال مدير الشركة ماريو فينتر اليوم الاثنين: "سيكون ذلك علامة فارقة بالنسبة لنا". كانت مبيعات سامسونج من هذه الأجهزة في ألمانيا في العام الماضي وصلت إلى 180 ألف جهاز.

وحسب باحثين أسواق، وصل إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في ألمانيا في عام 2021 إلى نحو 5ر21 مليون جهاز.

يذكر أن سامسونج الرائدة في سوق الهواتف الذكية تحاول في مسار منفرد عمليا توطيد فئة هذا المنتج في السوق منذ سنوات، وذلك بعد أن شلت العقوبات الأميركية حركة شركة هواوي الصينية التي قدمت هاتفها الذكي الأول القابل للطي في نفس التوقيت مع سامسونج.

وهناك شركات صينية أخرى مثل أوبو وشاومي تطوران مثل هذه الأجهزة أيضا لكنهما تبيعان منها كمية محدودة.

وتعتمد سامسونج على نوعين من الهواتف الذكية القابلة للطي، النوع الأرخص سعرا جالاكسي فليب وهو موديل مدمج وعند فتحه يكون بحجم الهاتف الذكي.

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المصدر: وكالات
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