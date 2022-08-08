سيف نبيل يحيي حفلاً في «قرطاج»

أحيا الفنان سيف نبيل حفلاً غنائياً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته السادسة والخمسين في تونس. قدم سيف بأسلوبه الحماسي مجموعة من أجمل أغانيه مثل «كل يوم الك أشتاق» و«غلاي انت» و«ممكن»، التي أشعلت أجواء الحفل رقصاً وغناءً حتى منتصف الليل. كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من الحفل، ليكون بذلك ترك النجم العراقي بصمة نجاح كبيرة في قرطاج هذا العام.
وقد نشر سيف على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من إطلالته خلال الحفل، حيث تألق ببدلة بيضاء من توقيع المصمم رامي سلمون، معبراً عن سعادته بإحياء الحفل في قرطاج التونسية، حيث وصفها بمدينة الثقافة والفن، مؤكداً أنه شعر وكأنه بين أهله وأحبائه. ويستعد سيف لجولة حفلات أخرى في الوطن العربي، حيث سيحيي حفلين غنائيين في 25 و26 أغسطس في قطر والأردن تباعاً. وبعدها سيتجه إلى المكسيك ليشارك في رحلة ستارز أون بورد في أكتوبر.