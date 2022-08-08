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دنيا

«واتساب» يضيف مزايا جديدة

«واتساب» يضيف مزايا جديدة
8 أغسطس 2022 16:05

يسعى تطبيق التواصل الفوري «واتساب» إلى إضافة مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة.
وقرر «واتساب» زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات «واتساب» من 100- 512، وفق ما نقله موقع «سكاي نيوز» عن موقع «مشابل» التقني.
ويجري حالياً اختبار هذه المزية في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.
وسيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدة تصل 60 يوماً من تاريخ الخروج.
وسيظهر للمستخدمين في خانة «معلومات المجموعة»، خيار «شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة»، وتسهيلاً للأمر، سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة، وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل «واتساب» للتواصل مع الزبائن.
ويختبر «واتساب» حالياً خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام «أندرويد»، تمكن مشرفي المجموعات في فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.

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المصدر: وكالات
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