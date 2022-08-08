رحمة رياض.. كيف غنّت في «قرطاج»؟

مراد اليوسف (دبي)

نجاح كبير حققته الفنانة رحمة رياض في حفلها الجماهيري بمهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 56. وتنقلت أمام جمهورها التونسي على المسرح العريق وقدمت مجموعة من أهم أغنياتها وسط تفاعل منقطع النظير، بما فيها أغنيتها الشهيرة «الكوكب» التي هتف الجميع بكلماتها حتى النهاية.

وتحدثت رحمة عن سعادتها بالوقوف على خشبة مسرح مهرجان قرطاج العريق، وما أظهره الحفل من تفاعل كبير من الجمهور، حيث باتت نجمة عراقية لها شعبيتها الكبيرة في أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح حفلاتها الغنائية في الكويت وتونس ودبي.

وأجرت رحمة رياض خلال تواجدها في تونس مجموعة لقاءات إعلامية إذاعية وتلفزيونية، والتقت أهل الصحافة في مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن أعمالها ومشاريعها الجديدة، حيث أعلنت أنها ستقوم بطرح ألبوم غنائي جديد في نوفمبر المقبل. وكشفت أنها ستغني لأول مرة باللغة الإنجليزية خلال مشاركتها في حفل كأس العالم في دولة قطر.

وأعربت رحمة عن سعادتها بنجاح أغنيتها المنفردة الأخيرة «أصعد للكمر» التي وصلت لأكثر من 12 مليون مشاهدة على «اليوتيوب» خلال أيام قليلة، وحصدت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.