«ناشئة الثميد» يصقلون مهاراتهم بورش فنية ورياضية

الشارقة (الاتحاد)

طرح مركز ناشئة الثميد في إطار فعالياته المتنوعة التي ينظمها ضمن فعاليات «صيفك ويانا» لناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة المبتكرين، فعاليات رافقت الانطلاقة خلال العطلة الصيفية ومنحت الناشئة مساحة من تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

ونظم مركز ناشئة الثميد فعاليات عدة توزعت في عدد من المسارات لتحقيق جملة من الأهداف التي تنشدها المؤسسة في الاهتمام بالنشء وإعدادهم للمستقبل من خلال الأنشطة والبرامج التي تطرحها في فعالياتها وتكسبهم المهارات اللازمة، كما تنمي ملكات الإبداع في طرق تفكيرهم وجودة حياتهم.

وكثفت الفعاليات من برامجها التي لاقت التجاوب من قبل الناشئة من أبناء منطقة الثميد، لاسيما خلال مشاركتهم في ورشة فنية جرى تنظيمها بالتعاون مع مركز المدام للفنون، والتي هدفت إلى تمكين الناشئة من مهارات الرسم والإبداع باستخدام الألوان مع الفرشاة وتوظيفها في لوح إبداعية جميلة.

ومع الاهتمام بالفعاليات الفنية جرى تنظيم برنامج الفروسية، وجاء في إطار الفعاليات الرياضية التي حرصت ناشئة الثميد على تنميتها تلبية لرغبة الناشئة على التفوق في مجال الرياضة وممارسة أشكال عدة من الممارسات الرياضية، كما في برنامج الفروسية ومهارة امتطاء الخيل.

وتلقى الناشئة حصصاً في مجال الرياضات المائية المختلفة، ومشاركتهم برنامج صيد اللؤلؤ والتعرف على طرق اصطياده من خلال برنامج الغطس الذي رافق الفعاليات الصيفية وحققت الفائدة والمتعة للناشئة المشاركين.

وأكد سعيد بالعيضب الكتبي مدير مركز ناشئة الثميد أن الفعاليات الصيفية جاءت هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، لاسيما بعد العودة من جائحة كورونا والرغبة في تنظيم فعاليات تعزز لمنظومة الأهداف التي تنشدها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين من خلال برامجها ورؤيتها في تحقيقها أهدافها.

وذكر أن مركز ناشئة الثميد توجه من خلال برامجه وفعالياته إلى تنمية مواهب المبدعين في مجالات الفنون من خلال سلسلة ورش تم تنفيذها مع توفير البيئة المناسبة لتنمية القدرات والتأهيل لإظهار الجانب الإبداعي بما هو إيجابي، مع الاتجاه نحو إيجاد فرص للتنمية الرياضية وممارسة جوانب عدة من الرياضة في إطار غايات الأنشطة وتمكين الناشئة من شتى الممارسات المفيدة التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.