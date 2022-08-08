الجامعة القاسمية تنظِّم فعاليات صيفية

الشارقة (الاتحاد) برنامج ثري من الفعاليات والأنشطة الصيفية نظمته الجامعة القاسمية، ممثلة في عمادة شؤون الطلبة، لعدد 380 طالباً وطالبة من المقيمين في السكن الداخلي. وتوزع 260 طالباً و120 طالبة على الأنشطة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة ليستفيدوا من عطلتهم الصيفية في برامج نوعية أكسبتهم مهارات حياتية وأفادتهم في التعرف على عدد من المواقع الثقافية والسياحية داخل الدولة، علاوة على تنمية هواياتهم ومواهبهم. وهدفت الفعاليات إلى الارتقاء بمختلف الجوانب المعرفية والعلمية للطلبة والتي تتلاقى مع أهداف وخطط الجامعة القاسمية في تأهيل الطالب بأفضل الخبرات والمهارات خلال انتسابه للجامعة، لاسيما في فترة الصيف والاتجاه إلى التنمية الذاتية لكل طالب وطالبة. وتم تنظيم الورش التدريبية والدورات والرحلات للذكور على حدة وللإناث على حدة، بالإضافة إلى تنظيم الجلسات الإرشادية الجماعية والفردية التي قدمها قسم الإرشاد والتوجيه النفسي بالجامعة. وتم تنظيم سلسلة من الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي قدمها قسم النشاط الرياضي، بالإضافة إلى الورش والدورات الفنية التي قدمها مركز مهارة بالجامعة والمرسم الجامعي. وشملت الرحلات التي شارك فيها الطلبة للتعرف على إنجازات الدولة بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة، الغرفة الماطرة ومراكز التسوق المختلفة ومربى الأحياء المائية وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ورحلة إلى الممزر وأخرى إلى الحديقة المائية بالشارقة، وزيارة متحف المستقبل. وانضم الطلبة إلى ورش تدريبية متنوعة، علاوة على مشاركتهم فيما نظمه قسم ومركز مهارة وشملت ورشة للرسم بالرصاص وورشة بعنوان «روائع الزهور» بالألوان المائية، مع دورة تدريبية حول فن التصميم والطباعة وورشة فن صناعة «البروش» وورشة رسم الطبيعة وورش الخط العربي للطلبة الموهوبين. وحققت مختلف البرامج الصيفية نقلة نوعية في ثقافة وشخصيات الطلبة طوال تلك الفعاليات التي تواصلت في عطلتهم الصيفية وأتاحت لهم مساحة من الإبداع وممارسة هواياتهم وصقل قدراتهم وتنمية جوانب الإبداع لديهم.