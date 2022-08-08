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بلقيس تشوّق الجمهور لحفلها بدبي

بلقيس تشوّق الجمهور لحفلها بدبي
8 أغسطس 2022 12:48

مراد اليوسف (دبي)
بدأت الفنانة بلقيس أحمد بتشويق جمهورها لحضور حفلها المقبل بدبي ضمن سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» الموسيقية من «فعاليات صيف دبي»
وغرّدت بلقيس في «تويتر» قائلة: ألتقي بكم في دبي الساحرة بليلة لا تنسى ضمن احتفالات Beat the Heat، وجارٍ تحضير برنامج موسيقي مميز. ويقام الحفل في مركز دبي التجاري العالمي مساء 27 أغسطس الجاري، وتشاركها الحفل الفنانة جوري القطان صاحبة الأغنية الشهيرة «كذا ولا كذا» التي حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة.
وطرحت بلقيس أغنيتها «انتهى» عبر قناتها الرسمية على «اليوتيوب» على شكل «ريمكس» لتظهر مختلفة عن الأغنية الأصلية في طريقة التوزيع الموسيقي. وقام بتنفيذ «الريمكس» Salvatore Ganacci، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم وألحان الفنان عبدالعزيز لويس.
وتستعد بلقيس لطرح أغنية جديدة من اللون الغنائي المصري خلال منتصف أغسطس الجاري، تتعاون في كلماتها مع الشاعرة الغنائية ملاك عادل والملحن محمد يحيى، من إنتاج «كرافت ميديا».
وكانت بلقيس أعلنت عن الأغنية المصرية الجديدة التي ستحمل عنوان «المزاجنجي»، من خلال فيديو عرضته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها في الاستوديو مع الملحن محمد يحيى والمنتج حمدي بدر.

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