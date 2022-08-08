3 علامات على ارتفاع الكولسترول

ترجمة: عزة يوسف

الكولسترول مادة شمعية في الدم ضرورية لبناء الخلايا، إلا أن ارتفاع مستوياتها يرتبط بالعديد من التداعيات الصحية الخطيرة، تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والعينين. وكشفت جريدة Times of India الهندية، عن 3 علامات رئيسة في العينين تشير إلى تراكم الكولسترول السيئ:

1 - اللويحات الصفراء: عبارة عن رواسب دهنية صغيرة صفراء اللون تظهر على الجفون حول العين.

2 - التنكس البقعي المتعلق بالعمر: اضطراب يصيب مركز الشبكية ويتسبب بضبابية الرؤية المركزية أو تشوّشها.

3- انسداد الوريد الشبكي: ويؤدي إلى فقدان البصر، وقد يسبب تراكمه حول حافة القرنية ما يسمى قوس القرنية ويؤثر سلباً على صحة العين.

ولتفادي تلك المضاعفات على العين، يجب إجراء اختبار مستوى الكولسترول عند ملاحظة أي منها. وينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات يوفر مضادات الأكسدة، وترطيب الجسم وممارسة الرياضة للتخلص من الكولسترول السيئ وتقليل الضغط على الأوردة.