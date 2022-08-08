وفاة وإصابة 29 شخصاً في حادث مروع بمصر

توفي 8 أشخاص وأصيب 21 آخرين، الأحد، في حادث مروع لاصطدام سيارة نقل كانت تقل عمالا، مع سيارة نقل أخرى، في محافظة المنيا، بوسط مصر، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

وعلى الفور، بدأت التحقيقات في النيابة العامة حول سبب وقوع الحادث على طريق سمالوط السريع، بعد نقل المصابين للعلاج والجثث للمشرحة.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تصادم سيارة أجرة "ميكروباص"، مع سيارة نصف نقل محملة بالمواشي، على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة سوهاج جنوبي المنيا، نتيجة السرعة الزائدة من قائد السيارة الأولى، نتج عنه وفاة 17 شخصا وعدد من المصابين.