الثلاثاء 9 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

وفاة وإصابة 29 شخصاً في حادث مروع بمصر

وفاة وإصابة 29 شخصاً في حادث مروع بمصر
8 أغسطس 2022 10:45

توفي 8 أشخاص وأصيب 21 آخرين، الأحد، في حادث مروع لاصطدام سيارة نقل كانت تقل عمالا، مع سيارة نقل أخرى، في محافظة المنيا، بوسط مصر، وفقاً لموقع سكاي نيوز عربية.

وعلى الفور، بدأت التحقيقات في النيابة العامة حول سبب وقوع الحادث على طريق سمالوط السريع، بعد نقل المصابين للعلاج والجثث للمشرحة.

أخبار ذات صلة
وفاة الفنانة المصرية الشهيرة رجاء حسين
اتصال بين السيسي ورئيس وزراء إسرائيل بشأن الهدنة في غزة

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تصادم سيارة أجرة "ميكروباص"، مع سيارة نصف نقل محملة بالمواشي، على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة سوهاج جنوبي المنيا، نتيجة السرعة الزائدة من قائد السيارة الأولى، نتج عنه وفاة 17 شخصا وعدد من المصابين.

المصدر: وكالات
مصر
حادث تصادم
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
الإمارات
حاكم الشارقة يستقبل وفداً من جامعة إكستر البريطانية
اليوم 14:49
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
دنيا
«ناشئة الشارقة» يقدِّمون إبداعاتهم في فن الريزن
اليوم 14:45
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
دنيا
سباق «ياس مول» يعود مجدَّداً
اليوم 14:43
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
دنيا
100 فيلم تتنافس على جوائز «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»
اليوم 14:40
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
الإمارات
"الموارد البشرية والتوطين" تصدر قراراً للضمان المصرفي وحقوق العمال
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©