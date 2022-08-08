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دنيا

عشاق اللحوم الحمراء.. احذروا من هذا الخطر!

عشاق اللحوم الحمراء.. احذروا من هذا الخطر!
8 أغسطس 2022 09:36

أعلن علماء كلية التغذية في جامعة «تافتس» ومختبر مستشفى كليفلاند، أن تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى ظهور مشكلات في القلب والأوعية الدموية، وفقاً لعكاظ.

وتشير مجلة «تصلب الشرايين والجلطة»، إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية المميتة، حسب «روسيا اليوم».

ودرس الباحثون العلاقة بين تناول الأطعمة ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين، الذي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى.

وتسعى نتائج الدراسة للتأكيد على أن استهلاك كمية كبيرة من اللحوم التي خضعت لمعالجة بسيطة، يزيد خطر تصلب الشرايين بنسبة 15%، وتناول أطعمة ذات مصدر حيواني بنسبة 18%.

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المصدر: وكالات
اللحوم الحمراء
القلب
أمراض القلب
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