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تفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في إيطاليا

تفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في إيطاليا
8 أغسطس 2022 08:47

قام خبراء بالجيش الإيطالي الأحد بتفجير قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية بشمالي البلاد، في عملية شهدت إجلاء 3 آلاف شخص من سكان المنطقة المحيطة بالموقع الذي تم اكتشاف القنبلة به.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أنه تم رصد القنبلة التي تزن 450 كيلوجراما في نهر بو بالقرب من مانتوا، على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرق ميلانو، وتم نقلها إلى كهف يبعد حوالي 45 كيلومترا حيث جرى تفجيرها بطريقة خاضعة للسيطرة.

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المصدر: وام
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إيطاليا
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