محمد فؤاد في «أرض الحكومة»

سعيد ياسين (القاهرة)

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب 17 عاماً من خلال فيلم «تيفة وتومة في أرض الحكومة»، الذي كان يعتزم تقديمه منذ فترة طويلة، ولكنه توقف لأسباب إنتاجية، بعد آخر أعماله «غاوي حب» مع حلا شيحة عام 2005.

قدم فؤاد خلال مشواره الأفلام: «هو فيه إيه»، «رحلة حب»، «اسماعيلية رايح جاي»، «إشارة مرور»، «القلب وما يعشق»، «أميركا شيكا بيكا»، و«يوم حار جداً». وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «الضاهر» قبل 3 أعوام مع رغدة وحسن يوسف عام 2019.

ويقرأ فؤاد حالياً مسلسلاً تم ترشيحه لبطولته، ويتولى إخراجه مصطفى الشال الذي تعاون معه من قبل في مسلسل «أغلى من حياتي» عام 2010.

وعلى صعيد الغناء يفاضل فؤاد بين عدد من الأغنيات التي ينوي طرحها قريباً، بعدما طرح خلال الفترة الماضية عدداً من الأغنيات التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، بملايين المشاهدات على «اليوتيوب»، ومنها «ليه» كلمات أسامة محرز وألحان محمد خلف، و«أحكيلك» كلمات أسامة محرز وألحان وليد سعد، و«الحفلة».

ويعود فؤاد إلى الحفلات مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب، حيث يحيي حفلاً خلال أغسطس الجاري في إحدى القرى السياحية بالعلمين، ويقدم فيه عدداً من أغنياته الجديدة، ومنها «سلام» و«يا أصلي» و«تفاصيل ما بينا»، إلى جانب عدد من أغنياته القديمة.