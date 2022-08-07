نداء شرارة: لم أستغل اسمي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية تجاه أول أعمالها الأدبية «في روحي نداء»، الذي تسرد من خلاله خواطرها الفنية خلال الأعوام الـ3 الماضية، موضحة أن الرواية تلامس الجميع على صعيد العاطفة والفقدان والحرمان، عبر سردها في 158 خاطرة فنية بين اللهجتين الفصحى والعامية.

ووصفت العمل بأنه متنفس للتعبير عما يدور بداخلها من مشاعر وأحاسيس، وتهديه إلى روح شقيقها الذي ترك فقدانه أوجاعاً كبيرة في قلبها وغيّر نظرتها للحياة. وحول عنوان الرواية الذي تضمن اسمها، قالت: لم أستغل اسمي للترويج، لكن شهرتي ساعدتني كثيراً على النشر، واصفة الأمر بأنه استغلال إيجابي.

وقالت نداء: إن تأليف الأغاني أسهل من العمل الأدبي، كما أن شغفي يدفعني إلى تحقيق أهدافي، ولم أواجه أي معوقات خلال التأليف. وصرحت أنها بصدد الانتهاء من ثاني أعمالها الأدبية بعنوان «غفوة شتاء»، وتتناول الرواية الانتظار بمختلف أشكاله، لاسيما لدى المرأة العاشقة، وتتناول العقبات التي تواجه الإنسان ويحققها بالإصرار والعزيمة.

وكشفت أنها بصدد الانتهاء من 3 أغنيات، ستطرحها خلال الأشهر المقبلة، الأولى فلكورية مصرية من كلماتها وألحانها وتعبر عن الفرح خلال التحضير للزفاف، والثانية باللهجة الخليجية تتعاون فيها مع الشاعر إيهاب غيث، والملحن محمود أنور، والثالثة باللهجة اللبنانية تعبِّر عن حال المرأة العربية وفيها الكثير من مشاعر الحب والشجن. وتنتظر طرح ألبومها «زفات»، ويحمل توقيعها بالكامل من أشعار وألحان، ويضم 12 أغنية متنوعة الأنماط الموسيقية بطابع خليجي.

وذكرت أن سبب رفضها فكرة الزواج من الوسط، لأن حياة الفنان فيها الكثير من المشاغل والضغوطات، ما قد يؤثر على الحياة الشخصية، ولفتت إلى أن زوجها المستقبلي يجب أن يكون متفهماً لطبيعة عملها ويحترمها ويدعمها، مع تمتعه بصفات الرجل الشرقي المعتدل.