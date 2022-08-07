غسالات المستقبل بدون ماء!

ترجمة: عزة يوسف

توقع عالِم المستقبل البريطاني الدكتور جيمس بيليني أن المطابخ ستُستخدم غالباً بشكل كلي بدون مياه، إذ سيتم استبدالها بالأشعة فوق الصوتية لتنظيف الأسطح، حيث ستعمل غسالات المستقبل بحبيبات عالية التقنية لتفتيت القاذورات.

ومن بين العديد من الابتكارات الأخرى التي ستغزو العالم عام 2050، الغلايات الذكية والتطبيقات المتقدمة التي تساعد في إدارة المخلفات. وهي من التطورات التي من المتوقع أن يستخدمها الناس خلال السنوات المقبلة. وذكر أنه سيصبح استخدام البشر للمياه محدوداً في المستقبل القريب، وفي خلال 30 عاماً أو أكثر، سيكون لدينا مزارع عمودية وسنزرع الخضراوات والفواكه بشكل رأسي.

ورأى العالِم البريطاني أن عام 2050 سيشهد انتشار السيارات ذاتية القيادة، والثلاجات والنوافذ الذكية، وتقنية الهولوجرام، وإدارة المنزل بالروبوت، والسيارات الطائرة، والشوكولاتة التي لا تذوب.

ووفقاً لموقع الأبحاث الأميركي Study Finds، لفت بيليني إلى أنه ابتداءً من عام 2030، سنرى انطلاق برامج السفر إلى المريخ وإمكانية هبوط رجال ونساء على سطحه.

وأشار إلى أن التغيرات التكنولوجية التي سنشهدها خلال العقود القليلة المقبلة ستكون هائلة، ومن بين الموضوعات التي ستشغلنا بشكل أساس، كيف يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي لعيش حياة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.