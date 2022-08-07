شيخة الجابري تكتب: خالِف تُعرف

كثير مما نرى ونشاهد ونتابع في هذه الأيام يدخل في دائرة خالِف تُعرف. وأكثر الشواهد دلالة على ذلك ما تضج به وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات ومواد ينشرها «مجانين الشهرة» تنمّ عن أن مخالفة الطبع والسلوك السوي القويم، وكسر الحواجز الأخلاقية، هو أقصر الطرق للوصول ليس إلى الناس، بل إلى جيوبهم وعقولهم وأوقاتهم. فأتباع أولئك «المجانين» يفوقونهم عدداً وعتاداً من وقت ومال واهتمام وانغلاق على ذاك العالم، وإهمالاً للعالم القريب منهم، أسرة وذاتاً ومجتمعاً.

كثيرة هي النماذج التي يمكن أن تُخصَّص لها الصفحات استعراضاً ووصفاً، غير أن الخشية عند تناول تلك النماذج بالكشف أو التحليل أن تتسع دائرة المتابعين ويكون التناول سلاحاً ذا حدين، وتُصبح تلك «الفاشنستا» التي تروِّج لكل شيء حتى «تواير» السيارات أكثر نفوذاً وتأثيراً، أو يُصبح ذاك الفارغ الذي يستعرض أحذيته وملابسه الملونة والمزركشة قدوة يتبعها قليلو الوعي، وعديمو الفهم من المنساقين خلفهم.

في وسائل التواصل الاجتماعي التي شغلت الناس، وفرّقتهم بعدما سيطر «التيك توك» وسواه على وعي البعض واهتماماتهم، هناك نماذج في هذا العالم أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها سيئة تروِّج لسلوكيات خاطئة، وتصرفات غير مسؤولة، تنشر بما تقوم به من تصرفات ثقافة جديدة تقوم على التفسخ الأخلاقي في الكثير منها، حتى أن بعضهم يستعرضون أجسامهم، ويروِّج بعضهم لحضورهم بأسلوب ترفضه القيم والمبادئ والأعراف الإنسانية التي تحترم كينونة الإنسان، وقيمته وهيئته التي خلقه الله عليها.

ما يحدث هو نتيجة الخروج عن الأدب والقيم والوازع الديني، الذي يردع المؤمنين عن الإتيان بمثل تلك التصرفات التي تخرج فيها بعض النساء عن حدود الذوق والأدب. ويظهر فيها بعض الشباب وهم في صور تَخجل وتَأسف وتتألم أن تراهم عليها، وقد ضجّت وجوههم بآخر الصيحات من المكياج، وحُفّت حواجبهم، ونُفخت براطمهم. كل ذاك من أجل مخالفة الطبيعة، يعني من منطق خالِف تُعرف، الذي اتخذ مسارات عدة، معظمها مرفوضة جملة وتفصيلاً من كل إنسان سويٍ مؤمن بأهمية الأخلاق في حماية الأفراد والمجتمعات من السقوط المريع في وحل الحرية المريضة.

وسائل التواصل الحديثة جاءت لأهداف عدة، منها لهو الشباب وإشغالهم عن أهم قضاياهم واهتماماتهم، لا بل وأسرهم، حتى أن بعضهم أصبح أسيراً لها. وجولة متابعة واحدة لمحتوىً ليليٍ في «تيك توك» ستُخبرك إلى أي حد يذهب بعضهم نحو الانحدار، من رجال ونساء، شباب وشابات. إنه عالم خالِف تُعرف المفتوح على كل الاحتمالات والانتكاسات.