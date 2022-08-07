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حفلة تنكرية على نهر فونتانكا

حفلة تنكرية على نهر فونتانكا
8 أغسطس 2022 00:47

(وكالات)

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تزين نهر فونتانكا بمدينة سان بطرسبرج الروسية بمئات من ألواح التزلج والأزياء التنكرية في مهرجان «SUP-surfing» الدولي، حيث قام مئات المشاركين بالتجديف لمسافة 8 كيلومترات على طول النهر وتفريعاته وقناتي كريوكوف وجريبويدوف، وارتدى المشاركون في المهرجان ملابس تنكرية مستوحاة من الأساطير والقصص الخيالية والأحداث التاريخية، إضافة إلى أفلام الأكشن والرعب والكرتون، وكان صعباً على البعض الحفاظ على توازنه مع ثقل وزن الملابس التنكرية التي يرتديها، ليصبح الحفاظ على التوازن والخروج من السباق دون بلل أحد التحديات الكبيرة، لكن ذلك لم يفسد جو المهرجان المبهج.

سان بطرسبرج
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