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آثار جديدة تحت رماد بركان فيزوف

آثار جديدة تحت رماد بركان فيزوف
8 أغسطس 2022 00:47

(وكالات)

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اكتشف علماء الآثار أربع غرف جديدة، في منزل بمدينة بومبي الرومانية القديمة، تحتوي على أدوات منزلية تعطي لمحة عن حياة الطبقة الوسطى في الفترة التي دفنت فيها ثورة بركان جبل فيزوف المدينة تحت 6 أمتار من الرماد البركاني في عام 79 ميلادياً، وقالت سلطة حديقة بومبي الأثرية، أحد أهم مناطق الجذب السياحي في إيطاليا، إنه تم العثور على بقايا أوعية خزفية ومزهريات وهيكل سرير به أثر من قماش الوسادة، كما وجدت البعثة الاستكشافية مصباح زيت بنقوش بارزة تصور الإله اليوناني زيوس وهو يتحول إلى نسر، ومائدة مستديرة بثلاثة أرجل، بالإضافة إلى وعاء أزرق من الكوبالت والزمرد.

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