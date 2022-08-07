محمية لـ«حراس الطبيعة»

ماريكا (البرازيل) (أ ف ب)

بعد متاعب استمرت لسنوات مع الحكومة المحلية وصاحب أرضهم الذي تسبب في قطع الأشجار وجفاف أحد الأنهار، تستعد جماعة مبيا غواراني -من سكان البرازيل الأصليين- للانتقال إلى أول محمية طبيعية بلدية في البرازيل على مساحة 50 هكتاراً، حيث يخططون للعيش وفقاً لأسلوب حياتهم الموروث عن أجدادهم، ويقول أحد زعماء الجماعة إنهم يخططون لإعادة زراعة المحاصيل المحلية مثل ذرة الغواراني التي يعتبرونها مقدسة، والخيزران المستخدم في الحرف اليدوية، وتعهدت الحكومة المحلية لهم بتوفير منازل ومدرسة ومركزاً ثقافياً وطبياً، وأضاف: «سيسمح ذلك لنا بالحفاظ على الطبيعة، لأن الغواراني وجميع الشعوب الأصلية هم حراس الطبيعة التي تمنحنا الحياة».