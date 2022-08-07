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دنيا

«تويتر»:  معالجة ثغرة عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

«تويتر»:  معالجة ثغرة عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق
8 أغسطس 2022 00:47

سان فرانسيسكو (د ب أ)

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أعلنت منصة تويتر إصلاح ثغرة أمنية سمحت للقراصنة بالتهديد بجمع معلومات عن 5.4 مليون حساب، وعرضها للبيع، وتتيح الثغرة لأي شخص استخدام أي رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لأي مستخدم ومعرفة ما إذا كان رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني مرتبطاً بحساب موجود على موقع تويتر، مع احتمال تعريض هوية صاحب الحساب ومعلوماته الشخصية لخطر القرصنة، وأضافت «تويتر» أنه تم إصلاح هذه الثغرة منذ يناير الماضي، أي بعد ستة أشهر من اكتشاف الثغرة لأول مرة، على يد باحث متخصص في أمن البيانات حصل على مكافأة 6000 دولار من تويتر.

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